Широков пошутил над Слуцким, который молотил боксерскую грушу

Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Роман Широков пошутил над главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. В прямом эфире канала «Матч премьер» показали старое видео, на котором тренер бьет боксерскую грушу.

«А вот он и есть — Роман Широков (смеется)» — сказал Широков про грушу, которую молотил Слуцкий.

«Рубин» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 23 очка в 22 играх. 48-летний Леонид Слуцкий возглавил команду 19 декабря 2019 года.