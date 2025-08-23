Шилов стал самым молодым дебютантом «Зенита» в РПЛ со времен Ходжаниязова

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов принял участие в матче 6-го тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо».

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых. Шилов вышел на замену на 86-й минуте матча. Как сообщает Opta Sports, он стал самым молодым дебютантом «Зенита» в РПЛ после Джамалдина Ходжаниязова.

Шилов дебютировал за команду из Санкт-Петербурга в чемпионате страны в возрасте 17 лет и 161 дня, а Ходжаниязову на момент дебюта в 2013 году было 17 лет и 8 дней.

Шилов является воспитанником академии «Зенита». 12 августа он провел первый матч за питерцев, выйдя на замену во втором тайме в игре против «Рубина» в Пути РПЛ FONBET Кубке России.