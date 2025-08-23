Семак — о Горшкове: «Он трудяга, который заслужил место в стартовом составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника Юрия Горшкова в матче 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (4:0).

«Он всегда работает, это трудяга, который, на наш взгляд, заслужил место в стартовом составе для того, чтобы выйти и сыграть, что он сегодня и сделал. В первом тайме были ошибки в передачах, но не только у него — практически у всей нашей линии обороны. Немножко в этом отношении не самая лучшая игра с точки зрения контроля мяча и надежности игры в обороне. Поэтому работаем. Я уже сказал, что связываю с определенным психологическим давлением, с ответственностью за результат. В остальном, в принципе, нормальная игра и хороший результат», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Горшков присоединился к сине-бело-голубым летом 2024 года. В этом сезоне 26-летний футболист принял участие в четырех матчах за питерскую команду во всех турирах, отметившись одним голом.