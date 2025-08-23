Московское «Динамо» — «Пари НН»: москвичи открыли счет на 16-й минуте

Московское «Динамо» вышло вперед в матче 6-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 1:0.

На 16-й минуте мяч попал в ворота гостей после удара полузащитника бело-голубых Дениса Макарова и рикошета от защитника нижегородцев Свена Карича.

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».