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Сегодня, 22:54

Семак — о результатах «Зенита»: «На хорошем уровне закончили, продолжаем борьбу и в Кубке, и за чемпионство»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результаты команды в первой части сезона.

— Какую оценку поставите команде за первую часть сезона? Что удалось, что не удалось?

— Четверку-то уж точно, учитывая все моменты, связанные со сложностями, которые мы прошли: и травмы, и поздний приезд тех игроков, которые были. Определенно, залатание тех дыр, которые появились с уходом наших ведущих игроков. По ходу сезона мы уже перестраивали одну схему, другую, вроде бы нащупали, но травму получил Караваев. Марио начал набирать, и он травму получил. Проблем было достаточно много: тот же Матео вылетел, Ваня [Сергеев] заболел и вылетел. Огромное количество сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться, но в принципе, нормально. Если бы летом сказали, что будет такая ситуация, я бы, конечно, был двумя руками за. Думал, что будет еще хуже в плане турнирной таблицы, планируя и подготовку, и глядя на состояние наше. Но думаю, что на хорошем уровне закончили, продолжаем борьбу и в Кубке, и боремся за чемпионство. Это то, что от нас требуется.

Сейчас нам нужно подготовиться, у нас будет время на сборах для того, чтобы все игроки, которые пропустили, чтобы всех привести в определенный хороший, рабочий и игровой тонус. Они всегда стараются, естественно, на протяжении года, двух, трех это единичные команды, которые выигрывают подряд такое количество раз чемпионат. В этом есть определенные сложности, есть понимание у нас, что нужно делать. Когда-то получается, когда-то не получается, но в целом ни одна команда в мире не может выигрывать каждый год. Для этого нужно угадывать с трансферными целями, с игроками, которые приходят в команду и усиливаться. То же самое, есть проблемы, поражения. Та же «Бавария» сегодня пять пропустила. У всех абсолютно клубов есть определенные трудности. У кого-то эмоциональные, у кого-то не хватает состава, у кого-то не своевременно ротация была произведена. Это рабочие моменты, никаких проблем с этим нет. Нужно работать и делать максимум того, что мы можем. А дальше как сложится, мы же не можем предположить.

— Вы заставили вспомнить незабвенного Дика Адвоката, который говорил, что в его команде счастливы 11 человек. Еще вопрос, что в связи с реформой системы управления «Зенита» вы стали членом правления. В вопросах трансферов ваше слово является основным, весомым или вы вынуждены как главный тренер работать с тем составом, который вам предлагает ваш непосредственный руководитель?

— Мне кажется, оно весомо, но нужно у других членов спросить, насколько оно весомо. Но в принципе, думаю, что позиция главного тренера, конечно, должна быть определяющей. Есть две концепции, на мой взгляд: есть концепция развития клуба, когда приглашают тренера, готового работать в тех условиях, которые есть — то есть спортивной составляющей управляет спортивный директор или менеджмент. Есть другой вариант, где тренер ответственен за результат и он отвечает за тех игроков, которые приходят. Поскольку у нас на сегодняшний день нет спортивного директора и нет человека, который глобально стратегически нацелен на те планы, которые есть, этими вопросами в большой степени приходится заниматься тренерскому штабу.

«Зенит» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Краснодар» находится на второй строчке с 35 баллами. Завтра, 10 декабря, «быки» сыграюи с ЦСКА.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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