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Сегодня, 22:52

Ларин: «Спартак» выиграл, потому что у них в стартовом составе наконец вышли три воспитанника «Чертаново»

Алина Савинова
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин предположил, за счет чего «Спартак» сумел обыграть «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Спартак» выиграл сегодня, потому что наконец-то у них в стартовом составе вышли три чертановских воспитанника. Все те игроки, которые находятся в клубе, поэтому «красно-белые» и выиграли. Это немного сарказм, но в этом что-то есть. Когда к восьмой минуте команда совершает две такие ошибки, потом играть очень тяжело. Сегодня «Крылья Советов» играли неплохо, но ошибки в начале матча повлияли на исход встречи», — цитирует Ларина Metaratings.ru.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 баллов и шестая позиция.

Источник: https://metaratings.ru/news/larin-spartak-vyigral-potomu-chto-v-starte-nakonec-vyshli-tri-vospitannika-chertanovo-313665/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Николай Ларин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
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 - : -
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