Сергей Семак: «Малком пока не работает в общей группе. Он не сыграет с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий Малком пропустит матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
— Пока дополнительной информации нет, — приводит «Матч ТВ» слова Семака. — Пока он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно.
Ранее стало известно, что у 23-летнего бразильца — травма колена. Игрок уже пропустил матч Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2) из-за повреждения. На счету Малкома 1 гол и 1 результативная передача в 11 матчах за «Зенит» в сезоне-2020/21.
Матч «Зенит» — «Рубин» состоится завтра, 24 октября, начало — в 16.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1258725_Sergej_Semak_Malkom_ne_sygrajet_s_Rubinom_Zhdem_dopolnitelnogo_obsledovanija