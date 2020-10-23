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Сергей Семак: «Малком пока не работает в общей группе. Он не сыграет с «Рубином»

13:49
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий Малком пропустит матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— Пока дополнительной информации нет, — приводит «Матч ТВ» слова Семака. — Пока он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно.

Ранее стало известно, что у 23-летнего бразильца — травма колена. Игрок уже пропустил матч Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2) из-за повреждения. На счету Малкома 1 гол и 1 результативная передача в 11 матчах за «Зенит» в сезоне-2020/21.

Матч «Зенит» — «Рубин» состоится завтра, 24 октября, начало — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1258725_Sergej_Semak_Malkom_ne_sygrajet_s_Rubinom_Zhdem_dopolnitelnogo_obsledovanija

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