Сергей Семак ищет в "Зенит" диетолога

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что хочет нанять в клуб диетолога. Сам специалист придерживается здорового питания и вегетарианской диеты.

– Как раз сейчас подыскиваем в штат диетолога, у которого есть и спортивная специализация, – цитирует "Спорт день за днем" Семака. – Будет отдельный человек, который проведет индивидуальные обследования и постарается донести до каждого игрока, что кому можно и зачем это нужно, чтобы спортсмены переходили на более здоровое питание.

– У вас же есть полномочия, чтобы, например, ввести безглютеновую пасту в рацион футболистов "Зенита"?

– Можно, но вопрос в том, насколько она необходима на данном этапе. К чему мы сейчас стремимся – это адаптировать питание к каждому спортсмену, что ему можно, а что нельзя. Чтобы был выбор.