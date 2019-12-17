Сергей Прядкин: «Тамбов» нервирует, дорожная карта по решению проблем на стадионе не выполняется»
«Тамбов» не выполняет план по решению проблем на домашнем стадионе, заявил на пресс-конференции президент РПЛ Сергей Прядкин.
Первую часть сезона команда из-за несоответствия тамбовского стадиона требованиям лиги провела в Саранске.
— «Тамбов» нервирует. Дорожная карта по решению проблем со своим стадионом не выполняется. Буду разговаривать с руководством региона, — сказал Прядкин.
Глава РПЛ отметил, что большие работы ведутся на стадионе в Оренбурге.
— Он внешне станет похож на «Открытие-Арену», — сказал Прядкин. — Будет увеличена его вместимость. Не так затратно — это металлоконструкции. Оренбург три критерия выполнил, которые перед стартом ставили. Осталось чуть повысить вместимость. О стадионе в Оренбурге клубы отзываются положительно. (Константин Алексеев)
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