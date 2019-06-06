Сергей Прядкин о календаре РПЛ: "Получилось вроде неплохо"

Глава РПЛ Сергей Прядкин оценил календарь на следующий сезон. В четверг днем новый календарь был представлен клубам, а вечером будет презентован на телевидении.

– Мы хотим сделать презентацию сегодня вечером, – сказал Прядкин журналистам. – Впервые мы использовали научную группу для составления календаря, использовали математический алгоритм. Версию мы разложили сегодня прямо в ходе заседания. Могу сказать, что те критерии, которые мы давали ребятам, мы постарались учесть, даже пожелания клубов.

Могу сказать, что учли климатические условия. Разделили города в премьер-лиге на те, которые имеют благоприятные условия, и неблагоприятные. Я их называть не буду, вы и так их прекрасно знаете: по Уралу и ниже, вплоть до Казани, разделили южные города. Получилось вроде неплохо, я вам так скажу. Мы даже смогли учесть концерты, которые проходят на клубных стадионах. (Александр Рогулев)