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«Человек сделал выбор. Могу его только уважать». Паршивлюк рассказал, как воспринял возвращение Норманна в РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк, выступавший с Матиасом Норманном в «Ростове», в интервью «СЭ» рассказал, как воспринял неожиданное возвращение норвежца в РПЛ, и предположил, почему у него не заладилось в «Динамо» прошлой осенью.

— Матиаса Норманна вы как человек, поигравший с ним в «Ростове», вводите в динамовский коллектив?

— На самом деле я не так много с ним поиграл. Он пришел зимой, был турнир в Катаре, а потом я повредил ключицу и в том сезоне больше не играл. Конечно, знакомы были, и я его тепло здесь встретил. Но на поле времени в «Ростове» провели мало.

— Удивились, что сейчас все футболисты из Евросоюза уезжают из России, а он вернулся? Понимаете ли его мотивацию — тем более что ему пришлось пожертвовать местом в сборной Норвегии?

— Я в подробности не вдавался, у каждого своя ситуация. После неудачного периода в Англии он понимал, что хочет стабильно играть в футбол. Российский чемпионат он знал. Насчет сборной — мне кажется, Матиас не до конца осознавал, что такое может случиться. Потому что, например, на Ловрене в сборной Хорватии игра в России никак не отразилась.

— Но главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен еще до подписания Норманном контракта с «Динамо» предупредил о последствиях — как и президент федерации.

— Значит, человек сделал выбор. Могу его только уважать.

— Почему у него до такой степени не пошло в начале пребывания в «Динамо»? Роковой «обрез» с «Зенитом», слабая игра, потом травмы...

— Видимо, потому что пропустил предсезонку. Пришел — сразу нужно было играть. Организм не готов — отсюда постоянные мелкие повреждения. Это все покатилось как снежный ком. У меня тоже такое было, хоть и не в таком объеме. Когда не готовился к сезону, целиком на него тебя не хватает.

26-летний Норманн выступает за бело-голубых с сенятбря 2022 года на правах аренды. Ранее футболисты вместе играли за «Ростов» в 2019 году.

Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте на сайте «СЭ»

Матиас Норманн
Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
3
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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