Сердар Азмун: «Почему вышел я, а не Дзюба? Это решение тренера»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1).

«Почему вышел я, а не Дзюба? Это решение тренера, — сказал Азмун в эфире канала «Матч премьер». — Моя работа — выходить на поле. Мы три года играли в два нападающих, и играли хорошо, сейчас играем в одного. Этот вопрос надо задавать тренеру. Я должен выходить на поле и хорошо выполнять свою работу.

Я долго не выходил в основном составе, у меня были травмы. Надеюсь, что в дальнейшем я буду выходить старте и хорошо работать. Ждать ли голов в ЛЧ? В Лиге чемпионов любая ошибка наказывается. Надеюсь, что в Лиге чемпионов мы также будем хорошо играть, выигрывать и набирать очки».

Азмун сделал дубль в этой игре. Он был признан лучшим игроком матча. Дзюба вышел на замену и забил гол с пенальти.