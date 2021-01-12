Семин поздравил РФСО «Локомотив» с 85-летием

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в Instagram написал поздравительный пост, посвященный 85-летию российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив».

«Поздравляю всех железнодорожников, болельщиков и спортсменов.

«Локомотив» всегда воспитывал спортсменов высокого класса для сборной СССР и России.

Для нашей страны было много побед. Был олимпийский чемпион и в футболе — это Сергей Горлукович", — написал Семин.

12 января 1936 года был принят Устав добровольного спортивного общества «Локомотив», который положил начало созданию железнодорожных команд во всех видах спорта под общим названием!