Семин: «У «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» абсолютно одинаковые шансы на титул»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«У «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» абсолютно одинаковые шансы на титул. Думаю, до последних туров никто из этой тройки не выпадет в борьбе за за чемпионство», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Краснодар» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же очков у «Зенита», который занимает вторую строчку. Замыкает тройку «Спартак», в активе которого 37 очков.