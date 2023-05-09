Семенов не видит проблем с психологией у игроков «Ахмата»

Защитник и капитан грозненского «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Ташуева о психологических проблемах у игроков.

«Я не вижу тех психологических проблем у игроков «Ахмата», о которых говорил Ташуев. Мы обыгрываем большие команды, а можем проиграть слабым, потому что сейчас все могут побеждать. Может быть, тренер по-другому на это смотрит, но ему виднее — пусть он копает», — приводит слова Семенова «Чемпионат».

После 26-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» расположился в турнирной таблице на пятой строчке, имея в активе 43 очка.