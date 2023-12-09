Семак: «Пока не могу сказать, насколько серьезное повреждение у Чистякова, будет обследование»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие защитника команды Дмитрия Чистякова на матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0).

— Что с Чистяковым? Старая травма или что-то еще?

— Проблема у Димы, пока не могу точно сказать, завтра будет обследование и посмотрим, насколько у него серьезное повреждение. Голова, шея — сложно сказать, но надеюсь, глобально ничего серьезного нет. К сожалению, сыграть он не смог сегодня.

— Даже при такой сложной ситуации с защитниками вы отдали предпочтение Алипу, а не Ренану. Почему так?

— На каком-то этапе Алип стал смотреться лучше. В нынешней ситуации, конечно, Ренан бы мог выйти, но игровой тонус он немножко растерял. На тех тренировках, которые мы проводим, мы видим, что в нем уверенности сейчас недостаточно для того, чтобы выходить в стартовом составе. Риск достаточно высокий. Если бы игра складывалась легче, мы, возможно, его выпустили бы. По такой игре лучше было дать возможность сыграть ребятам, у которого игровой тонус на хорошем уровне.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в пяти матчах за сине-бело-голубых в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре.