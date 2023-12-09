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Сегодня, 22:42

Семак: «Пока не могу сказать, насколько серьезное повреждение у Чистякова, будет обследование»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие защитника команды Дмитрия Чистякова на матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0).

— Что с Чистяковым? Старая травма или что-то еще?

— Проблема у Димы, пока не могу точно сказать, завтра будет обследование и посмотрим, насколько у него серьезное повреждение. Голова, шея — сложно сказать, но надеюсь, глобально ничего серьезного нет. К сожалению, сыграть он не смог сегодня.

— Даже при такой сложной ситуации с защитниками вы отдали предпочтение Алипу, а не Ренану. Почему так?

— На каком-то этапе Алип стал смотреться лучше. В нынешней ситуации, конечно, Ренан бы мог выйти, но игровой тонус он немножко растерял. На тех тренировках, которые мы проводим, мы видим, что в нем уверенности сейчас недостаточно для того, чтобы выходить в стартовом составе. Риск достаточно высокий. Если бы игра складывалась легче, мы, возможно, его выпустили бы. По такой игре лучше было дать возможность сыграть ребятам, у которого игровой тонус на хорошем уровне.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в пяти матчах за сине-бело-голубых в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре.

Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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