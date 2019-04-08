Семак допускает возвращение Джорджевича в "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак допускает, что форвард Лука Джорджевич вернется в команду по окончании сезона. Нападающий был отдан в аренду в тульский "Арсенал", на данный момент на его счету 7 голов и 4 передачи в 21 игре чемпионата и Кубка России.

- В начале сезона позиция форварда была за Артемом Дзюбой, дублера нужно было тоже российского, поскольку хотели укрепить левую позицию иностранцем из-за травмы Жиркова, - сказал Семак в эфире "8-16". - Но не каждый готов на роль сменщика, каждый хочет играть много. Рад за Джорджевича, он много играет и забивает. Закончится сезон, мы будем беседовать о том, как он видит свое будущее. У него еще год контракта с "Зенитом", в нынешней ситуации он может помочь команде.