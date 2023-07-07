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Селихов — о принципиальности матчей: «Зенит» или «Химки» — не имеет значения»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Александр Селихов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» высказался о важности матчей против петербургского «Зенита». По словам игрока, для него лично нет разницы, выходить на поле против в очередной раз ставших чемпионами питерцев или против покинувших РПЛ «Химок».

 

— В матче с «Зенитом» во втором круге казалось, что «Спартак» вышел на поле, вообще не веря в себя. Как будто была какая-то обреченность...

— Честно, такого не было. Команда настраивалась и была готова дать бой. Мы и дали бой. Было 2:2, в меньшинстве отыгрались, и уже на последних минутах нам не хватило концентрации. Лично мне в моменте с первым голом не хватило концентрации. Поэтому не согласен, что мы вышли на этот матч обреченными.

— Не было ощущения, что «Зенит» играл не в полную силу?

— Может, они куражились. Я не знаю. Мне кажется, было видно, что мы давали хороший бой. Не скажу, что они нас «рылом возили».

— На «Зенит» у тебя особый настрой?

— Понятно, что этот матч в России — номер один или номер два. Но лично для меня без разницы: «Зенит» или «Химки». Не имеет значения.

В сезоне-2022/23 «Спартак» сыграл против «Зенита» пять раз. Встречу в Суперкубке выиграл «Зенит» (4:0), как и матч первого круга РПЛ в Москве (2:1). «Спартак» разгромил питерцев в домашнем матче на групповой стадии Кубка России (3:0), а ответный матч завершился вничью (0:0) и победой «Зенита» в серии пенальти. В матче второго круга РПЛ «Зенит» вырвал победу в большинстве на последних минутах (3:2), что позволило ему завоевать пятый подряд титул чемпиона страны.

 
Александр Селихов в&nbsp;сборной России. «Когда слушал гимн России — хотелось заплакать. Поеду в сборную даже на первенство бани!» Интервью Селихова

 

Александр Селихов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Селихов оценил минувший сезон для себя и «Спартака» ниже среднего
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