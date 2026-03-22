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22 марта, 19:00

«СЭ» вручил награду лучшему футболисту России 2025 года Алексею Батракову

Максим Максимов и Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

22 марта на «РЖД Арене» перед началом матча 22-го тура между «Локомотивом» и «Акроном» полузащитнику Алексею Батракову был вручен приз за победу в премии Лучший футболист России 2025 года по версии «Спорт-Экспресс».

В церемонии вручения награды принял участие главный редактор «Спорт-Экспресс» Максим Максимов.

Алексей Батраков признан лучшим футболистом 2025 года в&nbsp;России.Батраков — Маленький принц РПЛ! Итоги премии «Лучший футболист России-2025»

Алексей Батраков признан лучшим футболистом России 2025 года по итогам ежегодного авторитетного голосования, проводимого «Спорт-Экспрессом» среди тренеров, руководителей клубов, специалистов отрасли, журналистов и болельщиков. Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Премия, учрежденная «СЭ» в 2016 году, является одной из наиболее престижных индивидуальных наград в российском футболе и отражает консолидированное мнение профессионального сообщества и аудитории.

В 2025 году Батраков забил 23 гола и сделал 14 результативных передач в 54 матчах за «Локомотив» и сборную России.

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Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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