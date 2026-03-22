«СЭ» вручил награду лучшему футболисту России 2025 года Алексею Батракову
22 марта на «РЖД Арене» перед началом матча 22-го тура между «Локомотивом» и «Акроном» полузащитнику Алексею Батракову был вручен приз за победу в премии Лучший футболист России 2025 года по версии «Спорт-Экспресс».
В церемонии вручения награды принял участие главный редактор «Спорт-Экспресс» Максим Максимов.
Алексей Батраков признан лучшим футболистом России 2025 года по итогам ежегодного авторитетного голосования, проводимого «Спорт-Экспрессом» среди тренеров, руководителей клубов, специалистов отрасли, журналистов и болельщиков. Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Премия, учрежденная «СЭ» в 2016 году, является одной из наиболее престижных индивидуальных наград в российском футболе и отражает консолидированное мнение профессионального сообщества и аудитории.
В 2025 году Батраков забил 23 гола и сделал 14 результативных передач в 54 матчах за «Локомотив» и сборную России.
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3
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Рубин – Краснодар
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