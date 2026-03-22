Глава РЖД Белозеров приехал на матч «Локомотив» — «Акрон»

Глава РЖД Олег Белозеров приехал на матч 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Акрон». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Красно-зеленые с 41 очком занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы над «Акроном» команда вернется на третью строчку.

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