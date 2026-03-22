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Лещенко назвал причину поражения «Динамо»: «У «Зенита» сильнее исполнители, а москвичи потеряли кураж»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от матча 22-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом» (1:3).

«Опасался, что игра будет именно такой, как сегодня. Понятно, что «Зениту» в чемпионате надо куда больше, чем «Динамо», чтобы не упускать далеко «Краснодар». Это очень чувствовалось, питерцы были настроены на эту игру лучше. Во многом также сыграла роль исполнителей. У «Зенита» они просто сильнее — это футболисты эталонного класса.

Мне кажется «Динамо» потеряло кураж. Не увидел того настроя, что был у них до этой игры. Очень обидно, что это случилось именно сегодня. Чувствовался спад. Да, моментами игра «Динамо» была похожа на то, что было раньше, но тут, опять таки, сыграли индивидуальные качества игроков питерской команды», — сказал Лещенко «СЭ».

«Зенит» набрал 48 очков и вновь сократил отставание от лидирующего «Краснодара» на одно очко. У «Динамо» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Ролана Гусева с 30 очками располагается на 9-й строчке.

Максим Ваншейд

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Лев Лещенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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