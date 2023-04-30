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Салихова: «Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей»

Мария Гусева
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о матче 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (1:1).

«Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей, что-то у них выпрашивать, — цитирует Metaratings.ru Салихову. — У Литвинова незаслуженная желтая карточка, а он из-за нее пропустит матч в Санкт-Петербурге. Решили подстраховаться».

Также Салихова отреагировала на слова гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе о голкипере Илье Свинове. Асхабадзе заявил, что «Свинов был, есть и будет де-факто игроком «Факела». А «Спартак» купил его для галочки».

«Свинов — это талантливый вратарь, был куплен «Спартаком», потому что спортивный блок клуба в лице Луки Каттани и Артема Реброва изучил его профессиональные качества и определил вратарем с перспективой роста. А вот сам Асхабадзе находился в «Спартаке» для галочки, равно как и его трансферы Лукаса Барриоса и Патрика Эберта. Поэтому неудивительно, что им не удалось взять ни одного трофея», — добавила Салихова.

Источник: Metaratings.ru
Илья Свинов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Зарема Салихова
Роман Асхабадзе
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
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