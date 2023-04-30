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Сегодня, 00:30

Червиченко: «С таким футболом «Спартак» точно проиграет «Зениту». Игра ни о чем...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Виктор Мелехин и Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» оценил расклад в борьбе за второе место в РПЛ.

— Кто теперь фаворит в борьбе за второе место? Все очень близко. У «Ростова» — 50 очков, у «Спартака» — 49, у ЦСКА — 48.

— Надо изучить календарь. Если взять следующий тур, то «Спартак» с такой игрой точно потерпит поражение от «Зенита». 99,9 процента, что красно-белые будут биты в Питере. Затем красно-белые обыграют «Химки», но дальше-то ЦСКА. Опять можно потерять очки. У «Ростова» же в ближайших трех встречах в соперниках «Факел», «Сочи», «Нижний». Согласитесь, полегче. У ЦСКА тоже в ближайших турах календарь поприятнее — «Оренбург», «Торпедо», а потом только «Спартак». Мне кажется, расклад у конкурентов «Спартака» лучше. Но как там все сложится... Одному Богу известно. Пока приходится констатировать, что игры у красно-белых не просматривается. Ни о чем... Так что загадывать, сколько очков наберет «Спартак» на финише, — очень сложно.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 7 мая в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 18.00 мск.

Александр Соболев забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Ну какой Соболев герой? Воспользовался подарком судьи...» Червиченко — о матче «Спартак» — «Ростов»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
16
10
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28 тур
29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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