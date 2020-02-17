Рыбус надеется получить предложение от «Локомотива» о новом контракте

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус рассказал о ситуации со своим контрактом. Действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

— Этим летом у вас истекает контракт с «Локомотивом». Уже идут разговоры о его продлении?

— Пока нет, — цитируют поляка «Известия», — В декабре прилетал мой агент, разговаривал с клубом, но никакого решения нет. Нужно хорошо доиграть сезон. Надеюсь, предложение будет.

Задачи? Самое главное — поменьше травм, а то их уже было многовато. Мне бы хотелось еще поиграть здесь. Не знаю сколько. Сколько дадут. Потом хотелось бы поехать и получить где-то хороший контракт. И затем вернуться в Польшу и побороться за чемпионство. У меня нет этого титула, а после моего ухода «Легия» постоянно выигрывала золото чемпионата. Но все это — не прямо сейчас, а в конце карьеры, если будет такая возможность. Все зависит от здоровья и моей формы. Сейчас я кайфую от футбола. Пока будет это и будет здоровье, продолжу играть.