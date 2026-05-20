Лещенко считает, что Гусев покинет тренерский штаб «Динамо» в случае назначения Шварца

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Сандро Шварца главным тренером бело-голубых.

«Мне нравится, как сейчас выглядит «Динамо» и нравится Гусев. А что будет потом, я не знаю. Я сомневаюсь, что в случае прихода Шварца, Гусев останется в штабе «Динамо». Не думаю, что его амбиции ограничатся этим», — сказал Лещенко «СЭ».

48-летний россиянин в ноябре 2025 года стал главным тренером «Динамо» после ухода Валерия Карпина. Под руководством Гусева команда провела 20 матчей в сезоне-2025/26: 9 побед и 5 ничьих во всех турнирах. «Динамо» заняло 7-е место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Шварц подпишет контракт с «Динамо» до лета 2029 года. Немец работал с бело-голубыми с 2020 по 2022 год.

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