«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. С основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире встречу петербуржцев и махачкалинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров РПЛ-2025/26 «Зенит» набрал шесть очков, «Динамо» — пять. В мае петербуржцы победили махачкалинцев со счетом 1:0 в матче РПЛ-2024/25.