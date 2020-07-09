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«Рубин» — «Краснодар»: Макаров открыл счет

9 июля 2020, 21:40
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Макаров отличился на 51-й минуте встречи, забив после небольшого рикошета защитника краснодарцев Егора Сорокина.

Рубин — Краснодар

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