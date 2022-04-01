«Химки» в гостях вырвали победу у «Рубина».

«Химки» на выезде вырвали победу в «Рубина» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе казанского клуба голом отметился Герман Онугха, мяч в свои ворота забил Дмитрий Тихий.

У «Химок» отличились Денис Глушаков, Илья Кухарчук и Захар Волков. Победный гол был забит на 90-й минуте.

После этой победы команда Сергея Юрана покинула последнее место в турнирной таблице и поднялась на 13-ю строчку, набрав 21 очко. «Рубин» идет на 10-й строчке с 25 очками.