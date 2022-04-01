«Рубин» — «Химки»: Волков вывел гостей вперед
Защитник «Химок» Волков забил мяч в матче РПЛ с «Рубином»
«Рубин» встречается с «Химками» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
На 90-й минуте игры забитым мячом отметился защитник гостей Захар Волков.
Таким образом, счет стал 3:2 в пользу «Химок».
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Рубин – Химки
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|
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|2.04
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Ростов – Н. Новгород
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|2.04
|19:30
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|
Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
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