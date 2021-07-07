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Игроки и персонал «Нижнего Новгорода» вакцинировались от коронавируса

17:11
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Футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Нижнего Новгорода» вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

Первый этап вакцинации прошел в первый день второго летнего сбора 7 июля. Второй этап запланирован через 3 недели.

«Вакцинация очень важна, чтобы избежать серьезных последствий после серьезного заболевания, которое сегодня является проблемой мирового масштаба. Кроме того, вакцинироваться нам необходимо с профессиональной точки зрения в преддверии нового футбольного сезона», — приводит слова главного тренера Александра Кержакова пресс-служба клуба.

25 июня от коронавируса привились игроки «Рубина». 7 июля вакцинировались футболисты и тренерский штаб «Урала».

Дополнительная информация:

https://vk.com/fcnn_ru?w=wall-96863727_215276

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