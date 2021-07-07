Игроки и персонал «Нижнего Новгорода» вакцинировались от коронавируса

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Нижнего Новгорода» вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

Первый этап вакцинации прошел в первый день второго летнего сбора 7 июля. Второй этап запланирован через 3 недели.

«Вакцинация очень важна, чтобы избежать серьезных последствий после серьезного заболевания, которое сегодня является проблемой мирового масштаба. Кроме того, вакцинироваться нам необходимо с профессиональной точки зрения в преддверии нового футбольного сезона», — приводит слова главного тренера Александра Кержакова пресс-служба клуба.

25 июня от коронавируса привились игроки «Рубина». 7 июля вакцинировались футболисты и тренерский штаб «Урала».