«Балтика» и «Зенит» сыграли вничью

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» в матче 8-го тура РПЛ — 0:0.

«Балтика» (16 очков) поднялась на второе место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (16) и ЦСКА (15), но у армейцев есть матч в запасе. «Зенит» (13) остается шестым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые 21 сентября в гостях сыграет с «Краснодаром». «Балтика» в этот же день дома примет «Ростов».