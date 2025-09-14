«Ростов» — ЦСКА: армейцы остались вдевятером после удаления Матеуса Алвеса

ЦСКА остался вдевятером в матче против «Ростова» в 8-м туре РПЛ.

На 84-й минуте красную карточку получил Матеус Алвес. Ранее в первом тайме удалили защитника армейцев Милана Гайича.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.