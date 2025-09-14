«Балтика» — о ничьей: «Не дожали «Зенит»

Пресс-служба «Балтики» опубликовала сообщение в Telegram-канале клуба после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.

«Не дожали «Зенит» — ничья», — говорится в сообщении.

«Балтика» (16 очков) поднялась на второе место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (16) и ЦСКА (15), но у армейцев есть матч в запасе. «Зенит» (13) остается шестым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые 21 сентября в гостях сыграет с «Краснодаром». «Балтика» в этот же день дома примет «Ростов».