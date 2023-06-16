Митрофанов рассказал, как удалось добиться запрета на приостановку контрактов легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как организация добилась от ФИФА запрета на приостановку контрактов для иностранных игроков.

«ФИФА запретила приостанавливать контракты действующим игрокам РПЛ — это полностью результат переговоров РФС с ФИФА. Насколько сложно было этого достичь? С третьей попытки. Почему так? Долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарем, заместителем генерального секретаря — в итоге дали несколько раз посменную позицию. В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и все поменяли», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

В мае стало известно, что легионеры, которые ранее не покинули Россию, или приехали в последний год, больше не смогут приостанавливать контракты с клубами. Это правило действовало с 2022 года.