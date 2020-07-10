Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе, ставший героем Разговора по пятницам, приоткрыл подробности трансфера защитника Сердара Таски.

— В «Сочи» умудрились пропихнуть француза Рами с такой травмой, что играть никак не мог. Пришлось через пару месяцев расторгать контракт. В «Спартаке» медосмотр в последний момент ловил что-то критическое?

— Если все так — большой вопрос к медицинскому штабу «Сочи». В любом клубе РПЛ точно есть возможность для углубленного медобследования. А у нас была своя история. С Таски.

— Что стряслось?

— Приезжаем в Штутгарт с Валерием Георгиевичем подписывать игрока, с клубом договорились. Сидим, ждем. Вдруг появляется агент Таски. Мы насторожились: «Футболист-то где?» Тут открывается дверь — заходит сам герой...

— Что не так?

— На костылях! Повредил мениск. Но мы рискнули.

— Леонид Арнольдович задавал вопросы?

— А как же. Переживал. Карпин ответил: «Беру риск на себя. Мне этот игрок нужен, мениск за три месяца лечится». Хотя сам факт, когда клуб покупает футболиста с травмой колена, довольно редкий и странный. Вдруг «кресты» расшатаны?

— Под это дело можно было здорово цену стряхнуть.

— Мы вместо четырех миллионов заплатили за Таски два. Сбросили по миллиону за каждый костыль. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа