«Оренбург» — «Спартак»: Гарсия и Литвинов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 13.45 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Аванесян, Пуэбла, Гюрлюк, Томпсон, Савельев.

Запасные: Рудаков, Поройков, Татаев, Ценов, Касимов, Голыбин, Квеквескири, Болотов, Куль, Алешандре Жезус, Эль-Махрауи, Гузина.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Умяров, Литвинов, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.

Запасные: Помазун, Добвня, Рябчук, Мартинс, Сорокин, Полех, Солари, Угальде, Массалыга, Заболотный.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 13:45. Газовик (Оренбург)

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