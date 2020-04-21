Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву отложено на 13 мая

Второй кассационный суд отложил на 13 мая рассмотрение жалоб защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого на приговор, сообщает РИА «Новости».

В жалобе было выражено мнение, что фигурантов необоснованно осудили за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесенных водителю Виталию Соловчуку. Кроме того, по суждению защиты, суд не стал оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях осужденных.

Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 лет колонии (Кокорины). Футболисты вышли по УДО 17 сентября, а через несколько месяцев возобновили выступления на профессиональном уровне.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.