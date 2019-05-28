Расходы РФС в 2018 году превысили доходы на 43 миллиона рублей

Общие фактические расходы Российского футбольного союза (РФС) составили 4,578 миллиарда рублей, а доходы – 4,535 миллиарда, говорится в отчете о финансовой деятельности организации. При этом бюджет на расходы планировался в размере 3,417 миллиарда рублей, столько же – на доходы.

Структура расходов РФС в 2018 году:

– сборные команды – 2,427 млрд рублей.

– спортивные мероприятия – 282,5 млн рублей.

– программы развития – 534,5 млн рублей.

– судейство и инспективрование – 250 млн рублей.

– юрисдикционные расходы – 33 млн рублей.

– продвижение спонсоров и партнеров – 174,3 млн рублей.

– персональные расходы – 208,4 млн рублей.

– административные расходы – 232,4 млн рублей.

– налоги и сборы – 250,2 млн рублей.

– финансовые расходы – 184,9 млн рублей.

Структура доходов РФС в 2018 году:

– целевые поступления и выплаты по итогам турниров – 2,025 млрд рублей.

– доходы в дни матчей (билеты на матчи сборных, в том числе на матчи чемпионата мира-2018) – 602,3 млн рублей.

– доходы по маркетинговым правам – 1,105 млрд рублей.

– доходы по продажам прав на телетрансляции – 306,4 млн рублей.

– доходы по продаже коммерческих прав – 347,3 млн рублей.

– лицензирование, сертификация, другие – 148,5 млн рублей. (Елена Григорьевская)

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