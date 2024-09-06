Рапопорт: «Факел» — одна из команд, которая не красит РПЛ на сегодня»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт негативно оценил игру «Факела» в текущем сезоне.

«В РПЛ есть несколько команд, которые сложно смотреть. Сложнее всего наблюдать за «Факелом». Показывают самый неинтересный футбол. Они сменили 25 тренеров и вернулись к бывшему Пятибратову. Надо было возвращать Василенко, с кем у них подъем был. Качество игры оставляет желать лучшего. Последний проигранный матч против «Ростова» — кошмар, а не игра. Это одна из команд, которая не красит РПЛ на сегодня», — приводит слова Рапопорта Legalbet.

«Факел» после семи туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.