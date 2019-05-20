Ракицкий получит медали за победу в чемпионате и Кубке Украины

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий будет награжден медалями за победу в чемпионате и Кубке Украины сезона-2018/19, сообщили "СЭ" в пресс-службе "Шахтера".

Ракицкий играл за "Шахтер" в первой части сезона. Он провел за донецкую команду 11 матчей (1 гол) в чемпионате Украины, 1 матч в Кубке Украины и 4 матча в Лиге чемпионов. В конце января 29-летний защитник перешел в "Зенит", с которым впоследствии выиграл чемпионат России (11 матчей, 3 гола в турнире).

- Мы внесли Ракицкого в списки лиц для награждения, - сказали "СЭ" в пресс-службе "Шахтера".

15 мая "Шахтер" выиграл Кубок Украины, обыграв в финале "Ингулец" со счетом 4:0. А 19 мая донецкий клуб досрочно гарантировал себе победу в чемпионате страны, обыграв в 70-м туре плей-офф "Зарю" (1:0).

Согласно положению о Кубке Украины, команды должны известить о том, кого внесут в список на награждение, за 5 дней до финала. В регламенте чемпионата Украины сказано, что списки на награждение должны быть поданы за 5 дней до последнего тура. Последний тур плей-офф турнира пройдет 30 мая. Максимальное количество футболистов и официальных представителей команды, которые награждаются соответствующими наградами, что в Кубке Украины, что в чемпионате составляет 50 человек. Изготовление дополнительных комплектов награды ни там, ни там не предусмотрено. (Илья Андреев)