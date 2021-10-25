Круговой — о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Без лишних слов! С победой, Петербург!»
08:29
Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Без лишних слов! С победой, Петербург! Дуглас, здоровья!» — написал Круговой в Instagram.
После 12 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Спартак» с 17 очками идет на 7-й позиции.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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