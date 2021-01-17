Рахимич прокомментировал назначение Крамаренко в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал «СЭ» назначение Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей основной команды армейцев.

— Я рад, что Крамаренко вернулся в ЦСКА! Дима — хороший человек и большой профессионал. Думаю, все так и осталось. Он поможет вратарям ЦСКА остаться на высоком уровне. А сборная Азербайджана мешать не будет. Если есть договор, то почему нет?

Все были в хороших отношениях с Акинфеевым, в том числе и он. Акинфеев — хороший человек, с ним легко найти общий язык. Очень хорошо, когда люди уже знают друг друга.

(Данил Алешин)