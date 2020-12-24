Радослав Ковач готов возглавить «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач заявил о готовности возглавить московский клуб. Чешский футболист защищал цвета красно-белых с 2005 по 2009 год.

— Конечно, я готов возглавить «Спартак», если меня пригласят. Я люблю этот клуб! — цитирует sport24.ru Ковача.

С 2017 года Ковач входил в тренерский штаб «Спарты» из Праги, а с 2020-го возглавляет аутсайдера чешской лиги «Опаву».

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать истекающий летом 2021 года контракт.