Радослав Ковач готов возглавить «Спартак»
Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач заявил о готовности возглавить московский клуб. Чешский футболист защищал цвета красно-белых с 2005 по 2009 год.
— Конечно, я готов возглавить «Спартак», если меня пригласят. Я люблю этот клуб! — цитирует sport24.ru Ковача.
С 2017 года Ковач входил в тренерский штаб «Спарты» из Праги, а с 2020-го возглавляет аутсайдера чешской лиги «Опаву».
Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать истекающий летом 2021 года контракт.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-12-24-radoslav-kovach-gotov-vozglavit-spartak-yesli-menya-priglasyat
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю