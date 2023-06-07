Промес шуткой ответил на вопрос, когда «Спартак» будет выше «Зенита» в РПЛ: «Мы и так выше»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос «СЭ» о конкуренции красно-белых с «Зенитом» в чемпионате России.

— Веришь ли ты, что однажды «Спартак» будет выше «Зенита» в таблице?

— Конечно! — сказал Промес «СЭ».

— Когда это случится?

— Мы и так выше (улыбается).

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона, команда набрала 54 очка в 30 матчах. Чемпионом России в пятый раз подряд стал «Зенит» с 70 очками. ЦСКА с 58 очками завоевал серебряные медали.