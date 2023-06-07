«Спартак» назвал дату выхода команды из отпуска

«Спартак» на официальном сайте сообщил о ближайших планах основной команды.

Отпуск футболистов продлится до 26 июня, в этот день игроки должны собраться в Москве. На 27 июня запланировано углубленное медицинское обследование (УМО), на 28-е — тесты на функциональную готовность, а 29-го красно-белые проведут первую тренировку в Тарасовке. Вся подготовка к новому сезону пройдет на подмосковной базе «Спартака».

В рамках сбора планируется провести несколько товарищеских матчей. Соперники будут объявлены позднее.

Молодежная команда «Спартака» выйдет из отпуска 13 июня, после чего футболисты пройдут УМО. 15 июня команда начнет сбор в Тарасовке. В рамках подготовки к сезону у дублеров запланировано пять товарищеских матчей, которые будут уложены в три игровых дня. Первый из них пройдет 23 июня, соперник — «Локомотив». О датах и соперниках по остальным встречам будет объявлено позднее.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в РПЛ с 54 очками в 30 матчах.