Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 12-го тура Тинькофф — РПЛ с «Химками» (0:2) подчеркнул: удаление полузащитника Романа Еременко нельзя связать с недисциплинированностью. При этом специалист рассказал о том, что ему не понравилось в игре обновленной команды.

Об удалении Еременко тренер критично высказался в интервью основному вещателю.

— Понятно, что удаление спутало планы. А что скажете об игре до красной карточки? — вопрос Карпину в послематчевом комментарии.

— В первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, не хватало идей. В обороне, не считая момента с отмененным пенальти у наших ворот, не могу вспомнить каких-то других опасностей. Второй тайм до удаления можно занести себе в актив, делали то, что должны были делать. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала.

— В 5 матчах подряд у «Ростова» — заработанные пенальти или красные карточки. Есть проблемы с дисциплиной команды?

— Проблем с дисциплиной нет. Сегодня красная карточка Еременко, можно сказать, что по неаккуратности, даже так, наверное. Игрока он не видел, сыграл в мяч, потом по инерции нога пошла на землю.

— После эмоционального разгрома «Ахмата» — поражение от «Химок» с двумя голами в концовке. Не тревожно за состояние команды перед матчем со «Спартаком»?

— Вне зависимости от результата и с «Ахматом», и сегодня, тревога или не тревога — можно называть это как угодно, большие изменения произошли. В принципе это могло случиться, но с меньшим ущербом. (Артем Агапов)