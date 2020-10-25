Валерий Карпин — на вопрос об удалении Еременко: «Серьезно?! Вы сейчас серьезно?!»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство решением арбитра Василия Казарцева показать красную карточку полузащитнику Роману Еременко в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (0:2). Футболист был удален за грубую игру в середине второго тайма, ростовчане пропустили дважды в добавленное время.
— В чем причина поражения? Мы не забили, они забили, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Мы вдесятером пытались выиграть.
— Поговорили с Еременко по поводу его грубой игры?
— Серьезно?! Вы сейчас серьезно?!
— Вы наверняка спросили, почему он играл прямой ногой.
— Он прямой ногой играл?! Вы серьезно?! Вы видели момент?
— Видел на повторе, да.
— Он играл прямой ногой — куда? Он останавливал мяч. Останавливал мяч, он даже игрока не видел. Он останавливал мяч, нога опускалась.
— То есть с решением судьи вы не согласны?
— Естественно, не согласен, что это красная карточка. Даже что это желтая — не согласен.