Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство решением арбитра Василия Казарцева показать красную карточку полузащитнику Роману Еременко в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (0:2). Футболист был удален за грубую игру в середине второго тайма, ростовчане пропустили дважды в добавленное время.

— В чем причина поражения? Мы не забили, они забили, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Мы вдесятером пытались выиграть.

— Поговорили с Еременко по поводу его грубой игры?

— Серьезно?! Вы сейчас серьезно?!

— Вы наверняка спросили, почему он играл прямой ногой.

— Он прямой ногой играл?! Вы серьезно?! Вы видели момент?

— Видел на повторе, да.

— Он играл прямой ногой — куда? Он останавливал мяч. Останавливал мяч, он даже игрока не видел. Он останавливал мяч, нога опускалась.

— То есть с решением судьи вы не согласны?

— Естественно, не согласен, что это красная карточка. Даже что это желтая — не согласен.