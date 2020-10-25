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Валерий Карпин — на вопрос об удалении Еременко: «Серьезно?! Вы сейчас серьезно?!»

18:55
Валерий Карпин. Фото Константин Рыбин/РПЛ
Валерий Карпин. Фото Константин Рыбин/РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство решением арбитра Василия Казарцева показать красную карточку полузащитнику Роману Еременко в матче 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (0:2). Футболист был удален за грубую игру в середине второго тайма, ростовчане пропустили дважды в добавленное время.

— В чем причина поражения? Мы не забили, они забили, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Мы вдесятером пытались выиграть.

— Поговорили с Еременко по поводу его грубой игры?

— Серьезно?! Вы сейчас серьезно?!

— Вы наверняка спросили, почему он играл прямой ногой.

— Он прямой ногой играл?! Вы серьезно?! Вы видели момент?

— Видел на повторе, да.

— Он играл прямой ногой — куда? Он останавливал мяч. Останавливал мяч, он даже игрока не видел. Он останавливал мяч, нога опускалась.

— То есть с решением судьи вы не согласны?

— Естественно, не согласен, что это красная карточка. Даже что это желтая — не согласен.

Ростов — Химки

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