Попечительский совет РФС провел заседание

В Москве состоялось пятое заседание Попечительского совета Российского футбольного союза под председательством Леонида Михельсона, сообщает сайт РФС.

В рамках заседания руководители профессиональных лиг представили отчеты о коммерческих и финансовых результатах деятельности, а также целях и планах работы на среднесрочные и долгосрочные периоды.

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о ходе реализации подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации», государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также Концепции наследия чемпионата 2018.

Одной из тем заседания стали меры, принимаемые РФС для повышения эффективности работы судейского корпуса на матчах российской премьер-лиги.

Председатель комитета маркетинга РФС Денис Соловьев представил проект комплекса мер по привлечению частных инвестиций в российский футбол.