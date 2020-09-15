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Попечительский совет РФС провел заседание

20:48
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В Москве состоялось пятое заседание Попечительского совета Российского футбольного союза под председательством Леонида Михельсона, сообщает сайт РФС.

В рамках заседания руководители профессиональных лиг представили отчеты о коммерческих и финансовых результатах деятельности, а также целях и планах работы на среднесрочные и долгосрочные периоды.

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о ходе реализации подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации», государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также Концепции наследия чемпионата 2018.

Одной из тем заседания стали меры, принимаемые РФС для повышения эффективности работы судейского корпуса на матчах российской премьер-лиги.

Председатель комитета маркетинга РФС Денис Соловьев представил проект комплекса мер по привлечению частных инвестиций в российский футбол.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212271

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