Пономарев считает, что Гончаренко пора в отставку

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для «СЭ» ничью «армейцев» с «Уралом» в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ (2:2).

— ЦСКА очень слабо играет в последнее время. Не знаю, с чем это связано, может быть, с тренировочным процессом. Но я не вижу ни физики, ни техники, ни тактики, ни упорства — ничего нет. Как можно так играть с аутсайдером? Абсолютно безответственно. Мы играем на низком уровне. Я бы сказал, что как будто играют люди, которые только что окончили ремесленное училище, даже не техникум, я уже не говорю о высшем образовании. Противно смотреть даже, все пасы поперек либо назад. Быстроты пасов нет, быстроты мышления нет. Конечно, мы проигрываем в европейском чемпионате, потому что там все делается быстрее, мысль быстрее. У нас все какие-то заторможенные. Не знаю, что им нужно пить, чтобы повысить их класс игры.

Пора уже в отставку Гончаренко, потому что нужно дать какой-то стресс команде, иначе мы будем топтаться на одном месте: ничья, какой-то проигрыш. И мне кажется, нужно пригласить немца, потому что немецкий футбол наступательного характера. «Спартак» же пригласил Тедеско, команда заиграла, хоть и не без ошибок. Много зависит от состава, от исполнителей. А у нас кто исполнители? У нас только Влашич и Акинфеев на европейском уровне могут играть. Больше никого нет, очень слабые игроки. В нашем чемпионате с такими игроками можно зацепиться за призовое место, но в Европе делать им нечего.

(Екатерина Звенигородская)