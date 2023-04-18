Полузащитник «Урала» Газинский может избежать операции после травмы плеча

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский может отказаться от операции на плечевом суставе, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, футболисту может и не потребоваться хирургическое вмешательство. Сейчас полузащитник ждет решения врача, который и ранее оперировал его травмированное плечо.

Газинский получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).

В текущем сезоне РПЛ 33-летний футболист принял участие в 14 матчах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Газинский перешел в «Урал» прошлым летом. Его контракт с клубом рассчитан на два года.